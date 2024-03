TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 54 s

Cinéma : Guillaume Gallienne, à l'affiche de "The Regime"

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Guillaume Gallienne est à l'affiche de la nouvelle série américaine "The Regime. L'acteur français incarne le mari français et cocu d'une autocrate d'un pays fictif d'Europe de l'est incarnée par Kate Winslet ! Nicolas George est allé à sa rencontre pour TV5MONDE.