2 min 6 s
Cinéma : lion d'argent pour "the voice of Hind Rajab"

Le
07 Sep. 2025 à 16h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
Un lion d'argent qui vaut sans doute de l'or au célèbre Festival de cinéma à Venise. La Mostra a récompensé le film "The voice of Hind Rajab", une gazaouie de 5 ans tuée par l'armée israélienne. Un film coup de poing qui a ému les festivaliers.
