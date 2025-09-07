TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 6 s

Cinéma : lion d'argent pour "the voice of Hind Rajab"

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Un lion d'argent qui vaut sans doute de l'or au célèbre Festival de cinéma à Venise. La Mostra a récompensé le film "The voice of Hind Rajab", une gazaouie de 5 ans tuée par l'armée israélienne. Un film coup de poing qui a ému les festivaliers.