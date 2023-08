TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Cinéma : mouvement de grève inédit à Hollywood

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Des tournages au point mort, des stars qui désertent les festivals et les avant-premières? Hollywood est en ébullition. Depuis trois mois, les scénaristes, rejoints récemment par les acteurs, sont en grève. Un mouvement extrêmement rare et historique motivé par la revendication de meilleures rémunérations et le contrôle de l'intelligence artificielle. Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match, et la réalisatrice française Rachel Suissa, installée aux États-Unis, commentent cet événement historique.