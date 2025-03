TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 40 s

Cisjordanie occupée : la libération d'Hamdan Ballal, réalisateur oscarisé

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Le réalisateur palestinien oscarisé pour son documentaire "No other land" , co-réalisé avec le cinéaste israélien Yuval, a été arrêté par la police israélienne il y a 2 jours en Cisjordanie occupée. Il a été libéré et livre sa version des faits.