Climat : de plus en plus d'impacts sur notre santé

Pour la première fois, une journée de COP a été consacrée aux liens entre le réchauffement climatique et la santé. Pollution, prolifération des maladies... Le bilan est déjà inquiétant et ne devrait que s'aggraver dans les prochaines années si l'on se fie aux rapports établis par les scientifiques et organisations internationales.