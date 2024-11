TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 58 s

Climat : déni, infox ? la désinformation climatique gagne du terrain

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

De plus en plus d'influenceurs climato-sceptiques et certains responsables politiques répandent discours et fausses informations. Comment lutter contre ce type de désinformation ? Décryptage avec Marie-Eve Carignan, professeure à l'Université de Sherbrook et Emmanuel Vincent, fondateur et directeur exécutif de Science Feedback.