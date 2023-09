TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 13 s

Colombie : le pays fait ses adieux à Fernando Botero

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

Fernando Botero, célèbre pour ses personnages aux formes généreuses, est mort hier à l'âge de 91 ans. Le peintre et sculpteur laisse derrière lui plus de 3000 tableaux et 300 sculptures. La presse salue "le plus grand artiste colombien de tous les temps".