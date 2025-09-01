TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 48 s

Colonisation de Gaza : des plans précis pour la "Riviera" de Trump

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Le Washington Post s'est procuré le plan de Donald Trump pour expulser les Palestiniens de Gaza, raser tout le territoire et construire une riviera de luxe. Que recèle-t-il ? Décryptage de notre éditorialiste Slimane Zeghidour.