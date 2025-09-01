Chargement du lecteur...
Colonisation de Gaza : des plans précis pour la "Riviera" de Trump

01 Sep. 2025 à 19h40 (TU)
SLIMANE ZEGHIDOUR
Le Washington Post s'est procuré le plan de Donald Trump pour expulser les Palestiniens de Gaza, raser tout le territoire et construire une riviera de luxe. Que recèle-t-il ? Décryptage de notre éditorialiste Slimane Zeghidour.
