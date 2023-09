Comment raconter le métier de journaliste de guerre aux enfants ?

"Raconter la Guerre" aux enfants, leur expliquer de manière très claire et concrète le métier de journaliste tout en partageant ses ressentis et ses rencontres les plus marquantes... C'est le défi relevé par notre invitée, Françoise Wallemacq, grand reporter à la RTBF, dans son livre "Raconter la guerre" aux éditions Bayard.