2 min 31 s

Comment voit-on la victoire de l'extrême droite depuis Moscou ?

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Suite aux résultats des élections européennes, en Russie, les responsables politiques et les commentateurs disqualifient Emmanuel Macron et Olaf Scholz et voient d'un bon oeil, la percée des formations d'extrême droite.