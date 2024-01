TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 17 s

Comores : présidentielle, la diaspora ne pourra pas voter

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Les Comores, petit archipel situé au large de la côte Est de l'Afrique compte plus de 800 000 habitants mais 300 000 Comoriens vivent aussi à l'étranger. La diaspora la plus nombreuse se trouve en France, or, celle-ci a été exclue du vote et s'en indigne.