Conclave, quel Pape pour quelle Église?

Le conclave vient de débuter au Vatican. Qui pour succéder au pape François ? Le futur souverain pontife devra concilier continuité doctrinale et évolutions possibles sur certains sujets brûlants pour l'Église catholique. Avec nous pour en parler, Gilles Castelnau, pasteur, Gabriel Ringlet, prêtre et théologien catholique en direct de Bruxelles et notre éditorialiste Slimane Zeghidour.