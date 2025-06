Conflit entre Israël et l'Iran : une fin est-elle possible ?

L'escalade militaire entre l'Iran et Israël semble inarretâble sans la diplomatie. En effet "il est très peu évident d'imaginer qu'Israël va de son propre chef arrêter" déclare Elena Aoun, professeure à l'Université Catholique de Louvain. L'experte dans la zone du Moyen-Orient constate que les propos du président Trump "sont plus incendiaires qu'autre chose" et que les diplomaties occidentales et européennes "se cachent derrière les États-Unis".