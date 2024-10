TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 41 s

Conflit : quel est le poids et l'influence exacts de l'armée libanaise ?

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

L'armée libanaise affirme avoir riposté à des tirs israéliens dans le sud du pays, après la mort de deux de ses soldats. Une première depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah, il y a un an. Ce qui nous amène à cette question : quel est le poids et le rôle exact de l'armée libanaise, aujourd'hui ?