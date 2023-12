TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 41 s

Contre-offensive ratée, dissensions au plus haut niveau : où en est l'Ukraine ?

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été ciblées par une vaste série de frappes russes, dont la capitale Kiev. Par ailleurs, il existe une rivalité croissante entre le président Volodymyr Zelensky et le chef d'Etat-major de l'armée ukrainienne. On en discute avec Ulrich Bounat, analyste géopolitique spécialiste de l'Europe de l'est.