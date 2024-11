TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

COP29 : Bakou, nid de lobbyistes

C'est une conférence internationale pour protéger la planète et les pays contre les effets du réchauffement climatique, et pourtant, près de 1800 lobbyistes ont reçu une accréditation pour cette COP29. Ils seront donc libres d'y défendre les intérêts du charbon, du pétrole et du gaz. Les ONG crient à l'hérésie. Les précisions de notre envoyée spéciale Anne-Sophie Pieri.