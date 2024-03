Corée du Nord : Kim Jong-Un, le chef d'une guerre nucléaire

5 ans après la poignée de main chaleureuse et historique entre Kim Jong Un et Donald Trump, l'espoir d'une paix entre Pyongyang et Séoul a laissé place au discours guerrier du dirigeant nord-coréen. On en parle avec la spécialiste Juliette Morillot.