TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 53 s

Corée du Sud : une enquête plus poussée exigée

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Deux semaines après la mort de l'acteur Lee Sun-Kuyn, connu pour son rôle dans Parasite, le cinéma sud-coréen veut en savoir plus sur les conditions de sa mort et s'en prend à la police et aux médias. Analyse de notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca.