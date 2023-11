TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Corne de l'Afrique : inondations meurtrières en Somalie et au Kenya

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Après une sécheresse historique, la pire en 40 ans, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations majeures dans plusieurs pays de la Corne de l'Afrique. En Somalie, on dénombre 29 morts et plus de 300.000 déplacés. Dans le Kenya voisin, on déplore au moins 15 morts.