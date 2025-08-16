Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
14 min 1 s
Cosmos : y'a-t-il d'autres mondes ?
Le
16 Aoû. 2025 à 18h15 (TU)
Mis à jour le
16 Aoû. 2025 à 18h33 (TU)
Par
Estelle Martin
ESTELLE MARTIN
Michel Mayor, l'homme derrière la découverte de la première exoplanète, est notre invité ce soir.
International
Exploration de l'espace
Exploration de l'espace
