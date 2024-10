TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Côte d'Ivoire : l'orpaillage, aussi une affaire de femme

Par TV5MONDE FANNY NOARO-KABRE, CLEOPHAS MOSALA

En Côte d'Ivoire, l'orpaillage n'est plus seulement une affaire d'homme. Des femmes s'essayent de plus en plus aux métiers de la filière. Mais rien n'est simple pour elles, dans un milieu, encore, très machiste.