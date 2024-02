TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 5 s

Côte d'Ivoire : sacre des Éléphants

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE, SERAPHINE CHARPENTIER, CLEOPHAS MOSALA

L'euphorie ne retombe pas après le sacre des Éléphants, nouveaux champions d'Afrique de football au moins pour un an. Escortés par la police, les joueurs ont paradé triomphalement dans les rues d'Abidjan. C'est la 3ème fois que les Ivoiriens remportent la CAN et la première fois à domicile.