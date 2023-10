Covid : un documentaire canadien sur les effets du confinement

Hejer Charf est tunisienne, documentariste et vit au Canada. Frappée par cette période de confinement qu'elle a passé à Montréal, elle a choisi d'en parler en montrant comment la communication s'est faite par écrans interposés. "La pandémie a rendu plus visible les inégalités et elle les a aussi augmentées" nous dit-elle. Cela donne un film particulier : "[A]nnées en parenthèses".