Crise au Moyen-Orient, le jeu trouble de l'Iran

Depuis le 7 octobre, le Moyen-Orient est en ébullition. Le conflit entre Israel et le Hamas exacerbe les tensions régionales. Du Liban au Pakistan, en passant par la Syrie, l'Irak et bien sûr la Mer Rouge. Tous ces fronts ont un dénominateur commun : l'Iran. On en parle avec Ali Vaez, spécialiste de la région à l'International Crisis Group et notre éditorialiste Slimane Zeghidour