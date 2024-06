TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Culture : 7ème édition du Printemps asiatique à Paris

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Jusqu'au 13 juin 2024, Paris célèbre la 7ème édition du Printemps asiatique, avec des expositions, des ventes aux enchères, des visites guidées etc. Le salon se veut cette année plus international que jamais. Christophe Hioco, le président de cette manifestation culturelle, évoque les nouveautés et les objectifs de ce "rendez-vous mondial."