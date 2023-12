TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 49 s

Culture : 80e anniversaire de la publication du Petit Prince

Par TV5MONDE

À l'occasion du 80e anniversaire de la publication du Petit Prince, l'un des livres les plus lus au monde, un documentaire animé intitulé "Le Petit Prince, naissance d'une étoile" célèbre le chef-d??uvre de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Entretien avec le réalisateur, journaliste et grand reporter français Vincent N?Guyen.