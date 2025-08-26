Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
6 min 41 s
Culture : "Choses qui arrivent"
Le
26 Aoû. 2025 à 16h45 (TU)
Mis à jour le
26 Aoû. 2025 à 17h03 (TU)
Par
TV5MONDE
C'est "un acte manqué" qui l'a conduite vers l'écriture. Touhfat Mouhtare, auteure de "Choses qui arrivent", revisite son passé pour tenter de comprendre "le sentiment de ne pas appartenir" qui la saisit, étudiante.
International
À la une
Afrique
"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine
Afrique
Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires
International
Traité "d'aspirant dictateur", Donald Trump répond que beaucoup d'Américains "aimeraient en avoir un"
International
Désarmement du Hezbollah: les Etats-Unis veulent des actes, selon une émissaire
International
Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale
International
Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam
International
L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites
International
Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès
International
Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens
Terriennes
Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles
