2 min 28 s

Culture : coup de projecteur sur "Un Silence" du réalisateur Joaquim Lafosse

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX

"Un Silence" de Joaquim Lafosse est un film lourd et douloureux. Nous avons rencontré le réalisateur belge et les acteurs Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos. Reportage.