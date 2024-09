TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Culture : DJ Mehdi, Made in France

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

DJ Mehdi aura été l'un des plus précoces producteurs et compositeurs français de rap et de musique électronique. Il y a 13 ans, sa mort accidentelle a laissé un vide. Le réalisateur Thibault de Longeville lui consacre une série documentaire en six épisodes à retrouver sur Arte.