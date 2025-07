TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 20 s

Culture : FAST, s'habiller à quel prix ?

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Nous recevons Didier Poiteaux, auteur et comédien, et à Olivier Lenel, metteur en scène et comédien, pour discuter de leur dernier spectacle depuis le Festival OFF d'Avignon.