Culture : Fluide Glacial, 50 ans d'Umour fou !

Le mensuel Fluide Glacial vient de fêter ses 50 ans d'existence. Et ses auteurs nous préviennent "on a pas fini de vous faire marrer" À l'heure où certains auteurs de BD sont poursuivis en justice, peut-on conjuguer liberté d'expression et principe de précaution ?