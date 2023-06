Culture : Jean-Paul Riopelle, grand peintre de l'art populaire

On fête cette année le centenaire de naissance d'un des plus grands peintres du Québec, Jean-Paul Riopelle. C'est donc l'occasion de célébrer cet artiste exceptionnel qui a rayonné jusqu'en France. Une exposition retrace les liens entre Riopelle et l'art populaire. C'est au Musée de Charlevoix, à la Malbaie, ville située à 150 kilomètres de Québec.