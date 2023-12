TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Culture : "Reverso", la face cachée des grandes toiles

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX

Exposition insolite au Musée du Prado à Madrid qui invite les visiteurs à découvrir l'envers des toiles des grands maîtres. L'exposition "REVERSO" explore les secrets : des châssis, des étiquettes, des griffouillages qui permettent d'aborder ces oeuvres de manière plus intime, plus originale. Et puis il y a aussi des oeuvres bifaces.