Culture : une rétrospective à la mémoire de l'esclavage au Panthéon

Par TV5MONDE Patrice Férus

Le Panthéon, à Paris, accueille en ce moment l'exposition "We Could Be Heroes", une rétrospective monumentale dédiée à la mémoire de l'esclavage. Le projet est porté par le plasticien français d'ascendance antillaise Raphaël Barontini.