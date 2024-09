TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Culture : visite guidée au Pavillon du Bénin à la Biennale de Venise

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX, Camille Balland

Depuis plus d'un siècle, Venise accueille la Biennale des Arts. Chaque pays présente ses artistes. Pour la première fois, le Bénin y participe : quatre artistes, deux hommes et deux femmes, revisitent les traditions et les figures emblématique du Royaume de Dahomey.