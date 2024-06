D-Day : 80 ans du débarquement, les héros du 6 juin 1944

Joe Biden, Justin Trudeau, Olaf Scholz et Charles III assistaient aux commémorations des 80 ans du débarquement allié de Normandie aux côtés d'Emmanuel Macron et de plusieurs autres Chefs d'État et de gouvernement. Le président français a décoré de la Légion d'honneur 11 vétérans du 6 juin 1944.