De l'Espagne aux Balkans, les incendies font rage en Europe

Par TV5MONDE ANTOINE JOUBEAU

Des dizaines d'incendies frappent lundi plusieurs pays européens, dont l'Espagne, l'Italie, le Portugal et les Balkans. Un feu a déjà ravagé une partie du site touristique espagnol de Las Médulas, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.