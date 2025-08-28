Chargement du lecteur...
Décryptage : SOS Méditerranée dénonce une "attaque sans précédent"

Le
28 Aoû. 2025 à 21h12 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NICOLAS GEORGE
L'Océan Viking a été visé par des tirs de gardes côte libyens. Notre invitée Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS Méditerranée France, dénonce "une attaque délibérée" des gardes côtes libyens.
