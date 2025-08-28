Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
4 min 9 s
Décryptage : SOS Méditerranée dénonce une "attaque sans précédent"
Le
28 Aoû. 2025 à 21h12 (TU)
Mis à jour le
28 Aoû. 2025 à 21h18 (TU)
Par
TV5MONDE
NICOLAS GEORGE
L'Océan Viking a été visé par des tirs de gardes côte libyens. Notre invitée Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS Méditerranée France, dénonce "une attaque délibérée" des gardes côtes libyens.
International
À la une
mémoire
France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda
Économie
Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires
International
Guerre en Ukraine: au moins 19 morts et plus de 50 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev
International
Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires
corruption
Madagascar: ce que l'on sait sur l'affaire des Boeing 777 livrés à l'Iran dans laquelle 22 personnes sont en détention
International
Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah
International
Trump grave son pouvoir dans le marbre, l'or et l'ostentation
Restitution
"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera
International
Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand
Terriennes
"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques
