4 min 9 s

Décryptage : SOS Méditerranée dénonce une "attaque sans précédent"

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

L'Océan Viking a été visé par des tirs de gardes côte libyens. Notre invitée Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS Méditerranée France, dénonce "une attaque délibérée" des gardes côtes libyens.