15 min 47 s

Diffusion des compétitions sportives, le casse-tête des médias

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Les droits sportifs sont de plus en plus chers. Alors, pourquoi est-ce devenu si compliqué de couvrir le sport à la télévision et comment gérer cette frénésie ? On en parle avec Sylvain Dufraisse, spécialiste de l'histoire et de la géopolitique du sport et Gauthier Kertudo, avocat spécialiste dans le droit du sport. En direct depuis les quais de Seine, notre envoyée spéciale Karine Henry nous relate son expérience.