Diplomatie : échange de 26 prisonniers entre la Russie et les Occidentaux

Par TV5MONDE LOUISA ABRIT

C'est un échange qualifié d'historique, le plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide. Ils sont 26 au total. 16, ont été libérés des geôles russes et bélarus contre 10 russes incarcérés aux Etats-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège.