12 min 13 s

Diplomatie : le clash Trump/Zelensky

Par Nicolas George

Entretien très musclé entre Trump et Zelensky, hier à la Maison Blanche. Cette altercation spectaculaire aura sans doute des conséquences. On en parle avec nos correspondants Richard Werly, Elisabeth Guédel, Julian Colling et Maurine Mercier.