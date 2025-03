TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 51 s

Documentaire : "Les filles du Nil", survivre face à la puissance du patriarcat

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Le documentaire "Les filles du Nil", nous plonge dans la vie d'adolescentes d'une petite troupe de théâtre de rue. Pendant quatre ans, Nada Riyadh et Ayman El Amir ont choisi de suivre ces jeunes filles, leurs vies et leurs rêves d'émancipation avec le théâtre comme seul arme, politique et sociale.