Donald Trump, le Nobel de la paix à tout prix?

Et si Donald Trump était Prix Nobel de la Paix en 2026? Le président américain fait tout pour. Voilà pourquoi il s'implique autant dans les accord de paix et de cessez le feu, à travers le monde. Paix et business : retour sur la méthode Trump avec l'analyste géopolitique Ulrich Bounat et l'ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, Sylvie Bermann.

Multipliant les actions diplomatiques, Donald Trump ne cache pas ses ambitions pour être lauréat en 2026. Soif de prestige international, rivalité avec Barack Obama... Les raisons sont nombreuses et certains de ses interlocuteurs internationaux soutiennent activement ce projet.

Cette obsession ne date pas d’aujourd’hui. Lors de sa première campagne présidentielle, en octobre 2024, Donald Trump déclarait déjà: "Si je m'appelais Obama, j'aurais reçu le prix Nobel en dix secondes". En 2009, Barack Obama avait obtenu le Nobel pour ses "efforts extraordinaires qui ont renforcé la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples".

La course aux cessez-le-feu

C'est dans ce contexte que lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait juré de mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie "en 24 heures". Pour l'instant, le conflit continue entre Kiev et Moscou. Depuis plusieurs mois l'administration Trump oscille entre ouvertures et menaces contre Moscou et Kiev. Les négociations continuent. Le président américain Donald rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie.

Sur le continent africain, Washington a fait signer un accord de cessation des hostilités entre le Rwanda et la RD Congo le 28 juillet dernier. Les combats continuent cependant dans l'est du pays entre l'armée congolaise et le M23, la milice soutenue par Kigali.

Plus récemment, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés le vendredi 8 août à Washington à "cesser définitivement", selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies.

Dans le dossier de la guerre à Gaza, Donald Trump a multiplié les déclarations de soutien à Israël et à son Premier ministre Benjamin Netanyahu, qu’il a d’ailleurs reçu à la Maison Blanche le 7 juillet dernier.

Cette visite a eu lieu malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) en novembre 2024 contre ce dernier, qui ne risquait rien sur le sol américain car les États-Unis ne font pas partie des pays signataires du Statut de Rome, et ne sont donc pas tenus de collaborer avec la CPI.

"Le président Trump le mérite pour les efforts qu’il a déjà faits"

Lors de sa venue à Washington, Benjamin Netanyahu a annoncé à Donald Trump avoir présenté sa nomination pour le fameux pris en lui remettant la lettre qu’il avait envoyée au comité Nobel. "À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays (après l'autre), dans une région après l'autre", avait-il alors loué.

En mai dernier, c’est un cessez-le-feu entre le Pakistan et l’Inde qui avait été annoncé à la surprise générale par le président américain. Quelques semaines plus tard, le Pakistan annonçait avoir également proposé Donald Trump au prix Nobel de la paix.

En marge du premier sommet africain organisé par Donald Trump à la Maison Blanche, le 9 juillet dernier, des chefs d'États africains ont également publiquement soutenu la candidature du président américain au Prix Nobel de la paix.

Le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a même déclaré: “Je n’y vois pas d’objection. Je pense que le président Trump le mérite pour les efforts qu’il a déjà faits pour la paix à travers le monde [...] notamment entre la RDC et le Rwanda”.

Pour le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, également présent lors de ce sommet africain, les efforts du président Trump sont assez remarquables pour obtenir ce prix : “Je peux garantir que la Mauritanie ne s’opposera jamais à ce que le président Trump en soit le détenteur. Il travaille déjà beaucoup pour la paix à travers le monde, sans distinction de continent.”

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, bien que n’ayant pas déclaré appuyer sa candidature, a tout de même reconnu les “résultats engrangés en si peu de temps qui plaident en sa faveur”.

"C ontributions à l'avancement de la paix mondiale"

Les louanges ne s’arrêtent pas là. Le jeudi 7 août, c’est au tour du Premier ministre du Cambodge de soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant la "diplomatie visionnaire et innovante" du président américain qui, selon lui, a permis de mettre fin aux affrontements frontaliers avec la Thaïlande.

Hun Manet a adressé une lettre au Comité Nobel, en Norvège, dans laquelle il annonce souhaiter nommer Donald Trump “en reconnaissance de ses contributions historiques à l'avancement de la paix mondiale”.

Plus récemment, ce sont le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui ont estimé que la médiation du président américain entre leurs deux pays devait lui valoir le prix Nobel de la paix.

Parlant de jour "historique", Ilham Aliev a proposé d'envoyer, avec Nikol Pachinian, une lettre pour soutenir la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix. "Qui, si ce n'est le président Trump, (le) mérite?", a demandé Ilham Aliev. Même ambiance du côté du président arménien qui a déclaré : "Nous allons défendre" cette candidature.

Du côté du clan Trump, certaines déclarations vont également dans ce sens. Sa propre porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré : "Il est plus que temps que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix", le 31 juillet pendant son point presse.

Elle a estimé que depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, le président américain avait présidé à la conclusion "d'un cessez-le-feu ou accord de paix par mois", donnant pour exemples ses médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Égypte et l'Ethiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo... Elle a cependant passé sous silence le conflit en Ukraine ou la guerre à Gaza, que Donald Trump avait promis d'arrêter rapidement.