TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 52 s

Donald Trump : les "100 jours les plus réussis" ?

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

"Je dirige le pays et le monde" a déclaré le président américain qui parle des "100 jours les plus réussis" de l'histoire. Mais, les Américains valident-ils ce satisfecit ? Analyse de notre correspondante à New York, Élisabeth Guédel.