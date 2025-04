TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 39 s

Donald Trump : les 100 jours qui ont changé le monde

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Analyse des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche avec Bruno Colmant, économiste, professeur à l'ULB et à l'UCLouvain, membre de l'Académie royale de Belgique et Anne Deysine, professeure émérite à l'université Paris Nanterre est juriste et américaniste.