Donald Trump pourra-t-il se présenter à la présidentielle américaine ?

À 10 mois de l'élection, deux États - le Colorado et le Maine - ont disqualifié Donald Trump pour les primaires républicaines alors qu'il est le grand favori de son parti. On en parle avec Jérôme Viala-Gaudefroy, chargé de cours à Sciences Po et spécialiste des États-Unis.