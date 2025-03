TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 17 s

Droits de douane : des menaces qui se concrétisent

Poulet, blé, maïs, coton, la Chine durcit ses droits de douane pour répondre à Donald Trump qui impose désormais des tarifs de 20% aux produits chinois contre 10% auparavant. Et pour les voisins canadiens et mexicains, les taxes américaines sont encore plus élevées.