Écologique mais trop cher... comment rendre le train attractif ?

Le train est toujours plus cher que l'avion pour voyager en Europe. Comment l'expliquer ? Peut-on inverser cette tendance ? On en parle avec nos invités : Alexis Chailloux, chargé de campagne "Voyage durable" chez Greenpeace France, et Nicolas Debaisieux, PDG de Railcoop, une entreprise qui tente justement de mettre en place un nouveau tracé ferroviaire en France.