Economie : Fitch, Moody's, S&P, maîtres du Monde ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Les agences Moody's & Fitch ont décidé de ne pas dégrader la note souveraine de la France malgré un déficit record. Qui sont ces agences de notations ? Et ont-elles un réel pouvoir ? Décryptage avec Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Pictet AM et Ould Amar Yahya, économiste et banquier.