Économie : le Japon n'est plus la troisième économie mondiale

Le Japon n'est plus la troisième puissance économique mondiale. L'archipel a été éjecté du podium 2023, devancé par l'Allemagne. "Le Japon vit un déclin relatif de son économie depuis l'éclatement de la bulle spéculative de la fin des années 1980, explique notre correspondant à Tokyo, Philippe Mesmer. L'activité est pénalisée par une pénurie de main d’œuvre qui s'intensifie et devient de plus en plus grave."